«Построила дом, посадила деревья и вырастила сыновей»: история о женщине-леснике из Самары

Профессия лесника чрезвычайно важна Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области вместе со всей страной 28 ноября 2021 года отметят день матери. Этот праздник посвящен главным женщинам в жизни каждого человека. Пообщаться с одной из них – настоящей героиней, да еще и представительницей необычной профессии, решил журналист «КП-Самара». Ирина Юрьевна Горелова – мать двоих сыновей и бабушка четырех внучек, при этом она – лесник в третьем поколении. Ирина рассказала, что в профессию попала не случайно. Можно сказать, что это уже семейная традиция — быть лесником. Ее родители были лесниками, муж тоже лесник, как и сыновья. Профессию неженской Ирина не считает, поэтому возможно и внучки последуют давней традиции семьи, хоть и надеется, что пятым все-таки будет уже внук.

Закончив академию лесного хозяйства, Ирина всю жизнь работает лесником. В данный момент трудится главным лесничим Новобуянского лесничества. На самом деле профессия давно отошла от стереотипов. За более чем 30 лет в профессии было многое — и отлов браконьеров с рубщиками леса, и работа со сложной техникой. Все это чрезвычайно стрессово и сложно, но когда дома ждет любящая семья — что угодно не помеха!

Ирина в шутку говорит, что она давно уже сделала все то, что по традиции должен сделать каждый уважающий себя мужчина, при этом некоторые пункты еще и не единожды: построила дом, посадила деревья и вырастила сыновей. В Красноярском районе у семьи свой дом, который Ирина обустроила вместе с мужем. Здесь она и планирует отметить наступающий День Матери, считает его исконно семейным праздником. Вся большая семья вновь соберется вместе, чтобы отметить светлое празднество и поздравить любимую маму и бабушку.

— На День Матери я хочу пожелать всем матерям и бабушкам, чтобы их близкие были как можно чаще рядом, ценили и уважали их. Ну и здоровья, конечно же, куда сейчас без этого,— говорит Ирина. — А детям я советую не забывать о своих родных, обязательно поздравить мам и бабушек с наступающим праздником, а также провести хотя бы несколько дней из будущих новогодних каникул в кругу семьи.