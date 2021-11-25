Прокуратура нашла нарушения при размещении снега на полигонах в Самаре

Правоохранители расследуют дела о снежных махинациях в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурор Самары Артем Ярыгин 22 ноября 2021 года вынес представление главе города. Надзорное ведомство выяснило, что площадки, выделенные для складирования снега, не соответствуют нормам закона.

— Определенные администрацией Самары участки в полном объеме не отвечают требованиям, предъявляемым к размещению отходов, — сообщили в прокуратуре города.

По правилам, снег можно складировать только на площадках с водонепроницаемым покрытием. Также они должны иметь земляной вал, чтобы вредные вещества не попадали в почву и грунтовые воды. Однако чиновники допустили нарушения при выборе площадок. Поэтому прокурор потребовал устранить всех недочеты.

Также 20 ноября 2021 года Советский межрайонный следственный отдел СУ СК по региону возбудил уголовное дело из-за аналогичных нарушений, которые были допущены минувшей зимой. Ущерб от незаконного размещения отходов превышает 5 млн рублей.

Кроме того, в Самаре продолжается расследование уголовного дела по статье «Мошенничество». Оно связано с похищением денег, которые выделили на уборку снега.