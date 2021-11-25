Главный терапевт Самарской области рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше

Вакцинация идет активно, но не все вакцины есть в наличии

Вакцинация от коронавируса в Самарской области продолжается. Еще необходимо привить достаточно большое количество человек, сдвинуть дело с мертвой точки удалось в нерабочие дни. Но впереди еще большая работа. В правительстве постоянно рапортуют о том, что в регион доставлены новые партии вакцины. Но жители продолжают выбирать и чаще всего концентрируют внимание на тех препаратах, которых меньше всего в наличии. У главного внештатного терапевта Самарской области Олега Фатенкова мы выяснили, какая же вакцина на его взгляд лучше.

- Нет необходимости говорить о том, что какая-то вакцина лучше – все они проверены и выпущены на рынок, а значит, подходят для своей миссии. Можно смотреть, какая вакцина имеет больший спектр показаний и разрешений. Сегодня в этом плане «Спутник V» номер один. Он разрешен почти всем, - отметил Олег Фатенков.

Он также заметил, что привиться "Ковиваком" и "ЭпиВаком" можно, но лучше всего посоветоваться сначала с лечащим врачом, пройти обследования: сдать общий анализ крови. И затем уже принять решение о прививке.

Не стоит тем, кто приходит прививаться в первый раз, также гоняться за "Лайтом". Сегодня его стараются применять исключительно для ревакцинации - потому что при вакцинации одним компонентом может не выработаться достаточное количество антител.