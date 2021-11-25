Электропоезд сбил насмерть мужчину у платформы Мирная в Самаре

Следователи проводят проверку из-за смертельного ЧП / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Вечером в среду, 24 ноября 2021 года, на железной дороге в Самаре произошло ЧП. В районе платформы Мирная электропоезд насмерть сбил пешехода-нарушителя.

— Мужчина пересекал пути в неположенном месте. Машинист поезда подал сигнал и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось. Выступающие части тепловоза смертельно травмировали пешехода, — сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК России.

Правоохранители сейчас разбираются во всех обстоятельствах происшествия. Проводится проверка. Стражи порядка призывают граждан всегда соблюдать правила безопасности на железной дороге. Их нарушение может привести к тяжким последствиям.