Должникам в поселке Зубчаниновка начнут отключать свет в декабре 2021 года

В декабре энергетики будут отключать свет у должников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Самарагорэнергосбыт» будет отключать электроэнергию неплательщикам в поселке Зубчаниновка. Как сообщили коммунальщики, в декабре 2021 года начнется отключение частных домов, которые имеют задолженность по счетам.

Речь идет о злостных неплательщиках частного сектора, которые ни единожды получали квитанции с предупреждением о задолженности. Как говорят сами энергетики, в поселке Зубчаниновка жители платят по счетам почти в три раза хуже, чем в среднем по Самаре. Общий долг зубчаниновцев составляет на данный момент более 47 миллионов рублей.

В компании СамГЭС посоветовали не доводить дело до отключения, а также до судебных разбирательств, а оплатить имеющуюся задолженность сразу. Кроме того, если должник после отключения попытается незаконно подключиться к сети, то его ждет штраф до 30 тысяч рублей. Такие дома будут взяты на контроль и периодически проверяться.