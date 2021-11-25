Власти Самарской области и «КуйбышевАзот» договорились об экологическом сотрудничестве

Химпредприятие уже давно работает над сокращением выбросов в атмосферу / Фото: ПАО "КуйбышевАзот"

«КуйбышевАзот» в среду, 24 ноября 2021 года, подписал соглашение с правительством Самарской области. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере экологической и промышленной безопасности. Подписи в документе поставили глава региона Дмитрий Азаров и гендиректор химпредприятия Александр Герасименко.

— Мы всегда с особым вниманием относимся к вопросам экологической и промышленной безопасности. Одна из главных наших задач — сохранение баланса между охраной природы Самарской области и ее разумным, контролируемым использованием, — отметил руководитель «КуйбышевАзота».

Предприятие уже давно работает над сокращением воздействия на окружающую среду. Благодаря обновлению оборудования «КуйбышевАзоту» удалось уменьшить выбросы в атмосферу еще на 6,7%, а также снизить потребление тепла (на 10,1%), электроэнергии (на 7,8%) и речной воды (на 5,4%). Кроме того, компания реализует другие проекты, которые позволяют минимизировать промышленные выбросы и образование парниковых газов. Соблюдение требований экологической безопасности помогает контролировать независимая лаборатория Приволжского УГМС.