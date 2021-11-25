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Общество25 ноября 2021 9:53

Дмитрий Азаров наградил победителей осеннего этапа лиги губернатора по баскетболу 3х3

В числе призеров – три мужские и три женские команды
Илона МАЙСКАЯ
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Глава региона поблагодарил команды за участие в турнире

Глава региона поблагодарил команды за участие в турнире

В среду, 24 ноября 2021 года, в Самаре наградили победителей суперфинала осеннего сезона лиги губернатора по баскетболу 3х3 BasketNights. Призы лучшим спортсменам вручил сам глава региона Дмитрий Азаров.

— Осенний этап лиги завершился ярким суперфиналом. Всем командам спасибо за участие! Благодарю за активность, приверженность спорту и баскетболу. Мы будем и в следующем году проводить BasketNights, — сказал губернатор.

В турнире девушек золото выиграла команда Aerospace, серебро — Danger, бронзу — «Пороховницы». Сильнейшими среди мужчин стала команда «Пес его знает». Она же стала победителем летнего сезона лиги. Второе место досталось «Огоньку», а третье — «Авангарду».

Отметим, скоро любителям баскетбола вновь представится возможность показать свои навыки и умения. Организаторы турнира планируют провести зимний этап лиги губернатора Самарской области BasketNights 3х3.