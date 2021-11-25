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Происшествия25 ноября 2021 10:20

В Самарской области пьяная женщина на «Оке» съехала в кювет и врезалась в дерево

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Женщина не справилась с управлением на скользкой трассе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Женщина не справилась с управлением на скользкой трассе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 24 ноября 2021 года, в Богатовском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. Как сообщили полицейские, автолюбительница на автомобиле «Ока» не справилась с управлением, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной версии, 44-летняя женщина села за руль в нетрезвом виде и выехала на трассу «Кинель – Богатое – Борское» со стороны села Печинено в сторону поселка Центральный. В связи с неблагоприятными метеоусловиями, автолюбительница не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в дерево.

В результате аварии водитель получила травмы и была госпитализирована в больницу, где после осмотра врачами ей было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.