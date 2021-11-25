Беременным жительницам Самары рассказали, как проходить вакцинацию от коронавируса

Беременным в первую очередь нужно заботиться о своем здоровье и будущем своего малыша Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологи Наталья Любицкая рассказала, как проходит вакцинация от коронавируса у беременных женщин. Врачи призывают будущих мам и пап сделать прививку, чтобы обезопасить себя и детей от опасных вирусных заболеваний.

- К сожалению, на сегодняшний день в стране уже зарегистрированы случаи летальных исходов у беременных. Доказано, что все погибшие были не привиты. Кроме того, более 95% беременных женщин, которые находятся на стационарном лечении с тяжелой степенью коронавируса, также не ставили вакцину, - отметила Наталья Любицкая.

Такая же ситуация наблюдается у женщин, которые не делали прививку от гриппа.

Врач рекомендует пройти вакцинацию до зачатия, либо после 22 недель беременности. Особое внимание нужно уделять пациенткам из группы риска – беременным женщинам с нарушением жирового обмена, с сахарным диабетом (в том числе гестационным), с бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких, с хроническими заболеваниями почек, печени, сердечно-сосудистой системы.

В настоящее время в Самарской области вакцинацию прошли чуть больше 12% беременных женщин. Врачи отмечают, что ни у одной из них не было отмечено поствакцинальных осложнений, а беременность протекает успешно.

Наталья Любицкая отдельно обратилась к будущим отцам, а также ко всем тем, кто контактирует с беременной. Все окружение будущей мамы должно быть привито от коронавируса, чтобы защитить ее иммунитет и здоровье будущего малыша.