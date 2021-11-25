В Самарской области на 4,8% снизилось количество преступлений, совершенных подростками, в 2021 году

Основной причиной преступлений является потеря контроля со стороны родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снизилось количество совершенных подростками преступлений на 4,8%. Кроме того, на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних заявили, что на 10,4% снизилось число подростков-преступников.

В среду, 24 ноября, прошло заседание, на котором обсудили взаимодействие с осужденными и условно осужденными подростками. На профилактическом учете состоит 292 человек, которые не достигли возраста уголовной ответственности.

С подростками проводят психологические собрания, обследуют и корректируют их поведение, чтобы избежать повторных преступлений, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Работы проводят и с детьми, оставшихся без попечения родителей. По итогам 10 месяцев работы количество преступлений снизилось, как и число несовершеннолетних преступников.