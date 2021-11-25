В Самаре могут запустить автобус, который свяжет 116 км, Волгарь и основные вузы

Жителям Волгаря предложили высказать свое мнение о новом маршруте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут запустить новый автобусный маршрут. Он должен соединить административный центр Куйбышевского района (больница, поликлиника, роддом, МФЦ, администрация, полиция), Волгарь и основные вузы города. Информация об этом появилась в группе микрорайона.

Ранее в департаменте транспорта Самары прошло совещание о возможном запуске муниципального маршрута по нерегулируемому тарифу. На нем потенциальному перевозчику предложили проработать схему движения и предоставить ее до 18 ноября 2021 года.

Недавно чиновники прислали соответствующий проект маршрута, который свяжет 116 км (ул. Бакинская) с основными учебными заведениями Самары. Жителям Волгаря предлагают внести предложения или замечания. У них есть два дня, чтобы высказать свое мнение.

Отметим, на маршруте планируется запустить 10 автобусов. Это будут ПАЗики.