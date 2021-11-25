В Тольятти девушка обвинила врача-гинеколога в развратном поведении во время УЗИ

По факту обращения местной жительницы проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 ноября в тольяттинскую полицию поступило заявление от 27-летней местной жительницы. Она заявила, что в одной из частных клиник ее развращал во время процедуры УЗИ врач-гинеколог.

— В ее сообщении сказано, что в кабинете доктор гладил ее колени. Также во время осмотра он, по ее словам, оголил гениталии и ублажал сам себя, требуя от пациентки вести себя тихо, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Девушка вышла из кабинета и подняла шум, требовала главного врача. Согласно показаниям, сначала к ней вышел тот самый гинеколог, отрицая все обвинения. Потом он все-таки смогла поговорить с руководителем клиники, но закончилась беседа тем, что недовольную пациентку выгнали из кабинет.

Пострадавшая просит возбудить на врача уголовное дело по факту принуждения к действиям сексуального характера. Процессуального решения пока не принято. Проводится проверка.