В Тольятти столкнулись «Тесла» и троллейбус 25 ноября 2021 года

Два электрокара не разошлись на перекрестке. Фото: t.me/dmbegun

Самарский блогер Дмитрий Бегун опубликовал в своем телеграм-канале фотографии необычной аварии в Тольятти. Там, на перекрестке столкнулись электрокар «Тесла» и троллейбус.

- Столкновение двух электрокаров, «Тесла» и троллейбус не разошлись, - пишет самарский блогер.

В комментариях к опубликованной записи самарцы обратили внимание на необычные номера «Теслы». Один из автолюбителей предположил, что электроавтомобиль с транзитными номерами перегоняли для последующей продажи из Белоруссии.

Фотографии ДТП были сделаны до приезда сотрудников ГИБДД. Автор фотоснимка не уточняет, есть ли пострадавшие в необычной аварии. ГУ МВД по Самарской области пока не давали никаких комментариев.