Ущерб окружающей среде от незаконного складирования снега в Самаре оценили в 5 млн рублей

В почве нашли превышение концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов / Фото: СУ СК по Самарской области

Стали известны подробности уголовного дела, которое возбудили из-за незаконного складирования снега. Подозреваемыми по нему проходят сотрудники одного из МП города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, работники предприятия вывозили снежные массы на пять полигонов с нарушением требований законодательства. В образцах почвы выявили превышение концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов. Незаконное складирование нанесло вред окружающей среде. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила свыше 5 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 293 УК РФ «Халатность». Сейчас его расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее прокурор города направил представление главе Самары с требованием устранить нарушения, допущенные при размещении снега на полигонах. Их выявили в ходе проверки.