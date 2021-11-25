Пенсионер из Тольятти выиграл квартиру в розыгрыше «Вакцинация – это жизнь!»

Мужчина решил отдать квартиру своим правнучкам. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти 83-летний мужчина выиграл квартиру в первом этапе розыгрыша викторины «Вакцинация – это жизнь!». Итоги подвели 24 ноября 2021 года.

Сертификат победителя Виктору Константиновичу передала замглавы Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова. Пенсионер уже решил, что квартира достанется правнучкам. Сейчас мужчина на пенсии, но начинал свой трудовой путь с сантехника, а потом работал газовщиков несколько десятков лет.

Напомним, что викторина пройдет в три этапа. Второй и третий запланированы на 8 и 22 декабря. Заявку на участие можно отправить на сайт «Карта жителя Самарской области». Призы получат вакцинированные жители, сделавшие прививку с 24 сентября 2020 года по 14 ноября 2021 года.

Результаты розыгрыша публикуют в «Волжской коммуне», в приложении «Вестник Правительства» и на сайте «Карта жителя Самарской области» после завершения. Номера победителей можно уточнить по телефону горячей линии: 8 800 511 63 03.