На реке Самаре начался ледостав в конце ноября 2021 года

На реке Самаре убирают бакены - плавучие знаки

На реке Самаре в столице 63 региона начался ледостав. Местный видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, как вода стала превращаться в лед. Этому способствуют отрицательные температуры, которые установились в конце ноября 2021 года.

На видео видно, как в воде появились скопления кусочков льда и комки снега. Самарец заснял плывущее среди них судно, которое занимается уборкой бакенов. Это плавучие знаки, которые используют для обозначения навигационных опасностей на пути. Их всегда вытаскивают из воды перед наступлением зимы.

Напомним, пассажирская навигация в Самарской области почти уже завершилась. С конца октября закрыли несколько остановочных пунктов на Волге. Теплоходы курсируют из Самары только на Проран и в село Рождествено. Грузовая переправа по этому направлению перестанет работать с 29 ноября 2021 года.