В Самарской области предложили создать интернет-ресурс для женщин

Дмитрий Азаров встретился с участницами форума для жительниц региона

Интернет-ресурс для женщин предложили создать в Самарской области. Там можно будет найти справочную информацию и получить необходимую консультацию у специалистов разных сфер.

Такое предложение прозвучало во время встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с участницами регионального форума для женщин. Встреча состоялась накануне Дня матери.

Предполагается, что единый ресурс позволит найти оперативную и достоверную информацию, касающуюся семейной жизни, вопросов самоизоляции, дистанционного обучения и работы.

Глава региона поручил в течение двух недель проработать концепцию интернет-ресурса.

- Идея хорошая, но важно сделать так, чтобы этот ресурс был востребован, и каждая женщина знала, что она найдет там всю информацию по экстренным ситуациям, мерам поддержки, помощи. Важно потрудиться над тем, чтобы это было интересно, продумать интерфейс. Давайте пригласим профессионалов и учтем все предложения, - сказал Дмитрий Азаров.