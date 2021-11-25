В Самарской области в результате смертельного ДТП легковушка оставила без газа 1,5 тысячи человек

Без газа осталось в 3 населенных пунктах Большеглушицкого района. Фото: Прокуратура Самарской области

В Самарской области погиб водитель иномарки «Ford Focus» в результате ДТП. Легковой автомобиль оставил без газа 1,5 тысячи человек.

25 ноября около 17:00 двигаясь по дороге «Пестравка-Большая Глушица» водитель иномарки не смог справиться с управлением и съехал с дороги. Автомобиль врезался в газопровод на газопровод высокого давления и перевернулся на крышу. К сожалению, автомобилист скончался на месте. Пассажиру оказывают срочную медицинскую помощь.

Без газа остались люди в посёлках Фрунзенский и Южное, селе Новопаловка, сообщает областная прокуратура. На место прибыл прокурор Большеглушицкого района. Аварийная бригада газовой службы старается устранить порыв.