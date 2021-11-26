В Самарской области сутки не могут найти 10-летнего мальчика в темно-синей куртке

В Новосемейкино пропал ребенок. Фото: "ЛизаАлерт"

В поселке Новосемейкино Самарской области с 25 ноября 2021 года ищут пропавшего 10-летнего Максима Радькова. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у самарцев в поиске ребенка.

Максим Радьков ростом примерно 120 см, нормального телосложения. Мальчик со светлыми волосами и серо-голубыми глазами. Он был одет в темно-синюю куртку с темно-голубыми вставками на рукавах, черные спортивные штаны, черную кофту с красным капюшоном, на ногах у него были темно-синие ботинки, а на голове шапка в темно-синюю и темно-голубую полоску.

В комментариях к посту в официальной группе «ЛизаАлерт» сообщили, что местные жители видели ребенка вчера вечером в одном из местных магазинов. Сейчас эта информация проверяется. Максим не появлялся дома всю ночь.

Волонтеры поискового отряда просят всех, кто видел Максима или знает о его местонахождении, позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-700-54-52 или по номеру 112.