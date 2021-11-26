Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 10:37

В Самаре в выходные вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД

Цель проверок - предотвращение ДТП и грубых нарушений ПДД
Максим ВЕБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проверки на дорогах участятся в выходные дни

Проверки на дорогах участятся в выходные дни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция Самарской области проведет внеочередные рейды с целью предотвращения ДТП, а также для выявления грубых нарушений правил дорожного движения.

Количество автоинспекторов на дорогах региона увеличится с 26 по 28 ноября. В рейдовых мероприятиях примут участие в том числе и руководящие сотрудники.

ГИБДД призывает граждан строго соблюдать ПДД не только в этот период, но и в любое другое время. Если вы подозреваете, что за рулем авто находится нетрезвый водитель, то обязательно сообщите об этом по номеру 8(846) 333-58-01 или 112. Нужно будет назвать полицейским цвет, марку и регистрационный знак машины нарушителя. Также сотрудникам может понадобиться примерное местоположение или направление движения подозреваемого.