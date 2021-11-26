В Самаре в выходные вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД

Проверки на дорогах участятся в выходные дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция Самарской области проведет внеочередные рейды с целью предотвращения ДТП, а также для выявления грубых нарушений правил дорожного движения.

Количество автоинспекторов на дорогах региона увеличится с 26 по 28 ноября. В рейдовых мероприятиях примут участие в том числе и руководящие сотрудники.

ГИБДД призывает граждан строго соблюдать ПДД не только в этот период, но и в любое другое время. Если вы подозреваете, что за рулем авто находится нетрезвый водитель, то обязательно сообщите об этом по номеру 8(846) 333-58-01 или 112. Нужно будет назвать полицейским цвет, марку и регистрационный знак машины нарушителя. Также сотрудникам может понадобиться примерное местоположение или направление движения подозреваемого.