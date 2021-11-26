В Самаре проверят безопасность пристроя с кинотеатром к ТРК «МегаСити»

Владелец ТРК хочет признать право собственности на пристрой с аптекой и кинотеатром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проверят безопасность пристроя к ТРК «МегаСити» на улице Ново-Садовой. В нем находятся аптека и кинотеатр. Такое решение вынес 11-й арбитражный апелляционный суд.

В 2019 году владелец торгово-развлекательного комплекса — ООО «Виктор и Ко» — обратился с иском к главе Самары. Он требовал признать право собственности на пристрой. Арбитраж Самарской области отказал ему, апелляционная инстанция тоже. А вот арбитражный суд Поволжского округа постановил вернуть дело на повторное рассмотрение.

В ходе очередного заседания, которое прошло во второй половине ноября 2021 года, судья решил назначить комплексную экспертизу здания. Это необходимо, чтобы определить, безопасна ли самовольная постройка для жизни и здоровья людей. Проверку поручили провести строительно-консалтинговой компании «ИНТЕБ».

Эксперты должны определить соответствие объекта градостроительным, строительным, санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, а также установить наличие угрозы для граждан или имуществу третьих лиц. На это им отвели 20 дней.

Суд приостановил производство по делу до получения результатов экспертизы.