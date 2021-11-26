В Самаре 25 ноября 2021 года пьяный водитель врезался в три стоящие машины

"Джили" собрал три автомобиля. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 25 ноября 2021 года, в Самаре на улице 22 Партсъезда произошла авария с участием четырех автомобилей. По предварительным данным полицейских, мужчина на автомобиле «Джили» не справился с управлением и врезался в стоящие автомобили.

- Водитель на автомобиле «Джили» допустил наезд на стоящий «Ниссан», которого отбросило на «Киа», а того на впереди стоящую «Тойоту», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии телесные повреждения получила 25-летняя пассажирка «Ниссана». Девушку с травмой головы госпитализировали в больницу, где врачи назначили ей амбулаторное лечение.

Как рассказали очевидцы аварии у виновника на «Джили» были явные признаки алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.