В Самаре провели ежедневный мониторинг цен на продукты первой необходимости

Список с самой низкой стоимостью продуктов составили в администрации города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, 25 ноября, провели ежедневный мониторинг цен на товары первой необходимости. Специалисты отслеживают рост цен и ситуацию по запасам продовольственных товаров для жителей.

Так, по данным городской администрации, молоко с самой дешевой стоимостью можно найти в Красноглинском районе в магазине «Перекресток» за 39,75 рублей за литр. Замороженная неразделанная рыба в Куйбышевском районе в магазине «Магнит» будет стоить 112, 5 рублей за кг.

Отмечают, что замороженную курицу с самой низкой ценой можно найти на полках в Красноглинском районе в «Перекрестке» за 157, 9 рублей, в Куйбышевском районе в «Магните» за 157,79 рублей и в «Пятерочке» Кировского района за 157, 99 рублей за кг.

Мониторинг составляет продовольственную корзину граждан и не допускает роста цен. Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте Администрации Самарской области.