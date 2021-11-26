Остановки автобусов у ТРК «Аврора» в Самаре перенесут с 27 ноября 2021 года

Остановки уже перенесли, но изменения не вступили пока в силу / Фото: Дмитрий Стародубцев Фото: Twitter.com

В Самаре в районе ТРК «Аврора» перенесли остановку для ряда автобусных маршрутов. С новых локаций пассажиров начнут забирать и высаживать в субботу, 27 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, автобусы №№ 70, 207, 217 и 266 при движении по улице Аэродромной в сторону улицы Промышленности будут останавливаться за перекрестком улицы Авроры. Площадку для посадки и высадки пассажиров разместят напротив дома № 53 по улице Аэродромной.

Автобусы №№ 21м, 35, 89 и 226, поворачивая налево с Аэродромной на Авроры, будут высаживать пассажиров за перекрестком — ООТ напротив дома № 109 по улице Авроры.

Для трамваев № 3, 4, 11 ничего не изменится. Они по-прежнему будут забирать пассажиров с остановки у центрального входа в ТРК «Аврора».