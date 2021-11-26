В Самаре из-за строительства двухуровневой дороги жителей оставят без воды на сутки

Инженерные коммуникации будут устраиваться в защитных футлярах. Фото: Дороги Самарской области

В Самаре ведут работы на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Там планируют сделать двухуровневую дорогу. В данный момент на объекте идут работы по переключению подземных коммуникаций.

По данным пресс-службы правительства Самарской области, рабочие занимаются переустройством водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, электрических сетей и сетей связи с целью выноса коммуникаций из зоны строительства. Строители переключают водоводы и обещают, что отключение от центрального водоснабжения – не более суток.

Эти работы помогут в будущем быстрее справляться с протечками. В случае их возникновения не потребуется вскрытие проезжей части для проведения ремонтных работ. После завершения всех работ эстакада соединит основные потоки транспорта из спальных районов в центр города.