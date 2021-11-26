На дорогах Самары для водителей поставили 80 ящиков с песком

Ящики с песком призваны помочь водителям преодолеть скользкие участки / Фото: администрация Самары

На дорогах Самары появились ящики с песком. Их установили в местах спусков и подъемов для помощи водителям. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Всего в Самаре разместили 80 ящиков с песком. Они есть во всех районах. Большую часть из них установили в Самарском, Ленинском, Железнодорожном и Кировском, — отметили в мэрии.

Автомобилисты смогут использовать песок для проезда участков, где образовался лед. Они могут выйти, обработать ту часть дороги, которая вызывает трудности, а затем продолжить путь.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней на дорогах Самарской области возможна гололедица. Ее образованию будет способствовать перепад температур. В дневные часы в регионе ожидается до +3 градусов и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а по ночам — до -5…-10 градусов мороза.