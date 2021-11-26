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Общество26 ноября 2021 13:34

Готовность второго этапа Фрунзенского моста в Самаре превысила 90%

Объект должны сдать в октябре 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчик завершает благоустройство трассы / Фото: правительство Самарской области

Подрядчик завершает благоустройство трассы / Фото: правительство Самарской области

В Самаре завершается строительство второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста. Готовность объекта составляет более 90%. Сейчас там идут работы по благоустройству трассы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам замдиректора подрядной организации Алексея Зотова, уже обустроено свыше 8 км проезжей части и возведены три развязки. В настоящее время дорожники занимаются отделочными работами, устанавливают пешеходные и барьерные ограждения, светофоры и шумозащитные экраны. Кроме того, рабочие переустроили коммуникации, контактную сеть, систему ливневой канализации, а еще сделали две новые насосные станции и два комплекса очистных сооружений.

По просьбам жителей подрядчик вернул перекресток Пугачевский тракт и улица Калининградская, а также сделал прямой выезд из Волгаря на мост.

Ввести Фрунзенский мостовой переход в эксплуатацию должны в октябре 2022 года. Такая дата прописана в контракте.