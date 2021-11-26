Несколько автомобилей столкнулись на Ракитовском шоссе в Самаре, есть пострадавшие

На Ракитовском шоссе столкнулись несколько автомобилей. Фото - соцсети

В пятницу, 26 ноября, в Самаре произошло ДТП с несколькими автомобилями на Ракитовском шоссе. Видео последствий аварии появилось в группе «ДТП 163 Самара».

На видео заметно, что на проезжей части стоят как минимум два разбитых автомобиля - кроссовер Nissan и ВАЗ-2110. Около них находится машина скорой помощи.

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области, сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают причины аварии. В настоящим момент известно о нескольких пострадавших, эта информация уточняется.