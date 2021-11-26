Самарцы получат подарки за вовремя оплаченные счета

Налогоплательщики смогут получить сладкий новогодний подарок за оплату квитанций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре налогоплательщики получат подарки за вовремя оплаченные счета. 6 декабря 2021 года стартует предновогодняя акция: «В Новый год – без старых долгов».

Для участия нужно оплатить ноябрьскую квитанцию и авансовую за декабрь от «РКС-Самара». Те, кто не собирается участвовать в розыгрыше, могут оплатить в обычном порядке – в январе 2022 года, сообщают ресурсники.

Каждый участник может выиграть сладкий подарок или скидку в 100 рублей на оплату водоснабжения. Получить подарки можно с 6 по 28 декабря 2021 года. Данные адресов и работы центров обслуживания можно найти на сайте «РКС-Самара». Для получения приза необходимо предъявить документ подтверждающий оплату.