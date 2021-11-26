Три человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями на Ракитовском шоссе в Самаре

Три человека пострадали в ДТП в Самаре. Фото - скриншот с видео

В Самаре в пятницу, 26 ноября, произошло ДТП с двумя автомобилями на Ракитовском шоссе. Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, в аварии пострадали три человека. Видео с места происшествия появилось в группе «ДТП 163 Самара»

По уточненным данным, ДТП произошло примерно в 18:30. Известно, что столкнулись кроссовер Nissan и ВАЗ 2110. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют полицейские. Пострадавших доставили в больницу с места аварии, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили в полиции, по факту случившегося проводится проверка, выясняются причины аварии.