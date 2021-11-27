Самарская область получила 9 наград на Всероссийской премии «Маршрут года»

Самарская область взяла 9 призов на Всероссийской премии "Маршрут года". Фото: Предоставлено Комсомолке

Самарская область получила 9 наград в 8 номинациях Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Финал состоялся 26 ноября в Перми.

Всего на «Маршрут года» было подано 445 проектов из 60 регионов страны. От Самарской области было подано 12 проектов, 9 из которых в итоге признаны победителями.

Самарская область взяла гран-при в номинациях «Лучшая музейная экскурсия», «Лучший детский маршрут», «Лучший событийный тур», первые места в номинациях «Лучший маршрут выходного дня», «Лучший межрегиональный маршрут», «Лучший железнодорожный круиз» и «Лучший велосипедный маршрут», а также вторые места в номинациях «Лучший культурно-познавательный маршрут» и «Лучший железнодорожный круиз».

Как отметил основатель «Маршрута года» – председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов, событие решает очень важную задачу – дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке презентовать свои проекты и видеть работы своих коллег со всей России.