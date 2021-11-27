В Самаре продают уникальный гоночный Porsche, на котором никогда не ездили

На сайте Авто.ру появилось объявление о продаже в Самаре уникального гоночного Porsche 911 GT3 Cup, на котором ни разу не ездили с момента покупки в 2016 году. Владелец просит за автомобиль 15 миллионов рублей.

На транспортное средство имеется специальный техпаспорт от Российской Автоспортивной Федерации, так как автомобиль предназначен для эксплуатации на гоночной трассе. В графе пробег на странице объявления указаны всего 7 километров. В апреле этого года автомобиль прошёл техобслуживание с заменой свечей зажигания.

GT3 Cup был создан компанией Porsche для участия в автосоревнованиях с открытым регламентом, а также для выступлений в моносерии Porsche Supercup.