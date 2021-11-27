Коронавирус 27 ноября 2021 года выявили у 1056 жителей Самарской области

В Самарской области за сутки заболели коронавирусом ещё 1056 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирус подхватили еще 1056 жителе. Это наименьшее количество заболевших за сутки в ноябре. Общее число случаев заражения достигло 177 007. Такие данные приводит оперштаб в субботу, 27 ноября 2021 года.

За последние сутки в России выявлено 33 946 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 269 (6,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Победить болезнь за последние сутки смогли 1078 самарцев. За всё время выписано 127 806 жителей региона. Однако, растет число летальных случаев. За прошедшие сутки в Самарской области умерли 33 пациента, которым диагностировали COVID-19. С начала пандемии количество смертей в регионе увеличилось до 5 398.