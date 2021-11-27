Самарская область примет национальную премию в области делового туризма в 2022 году

В 2022 году Самарская область будет принимать ежегодную национальную премию в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award. Это стало возможным благодаря рекордному количеству наград, которые получила Самарская область в этом году.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что у Самарской области есть огромный потенциал для развития туризма. По сравнению с прошлым годом турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 годом – более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Особо Губернатор отметил, что кейс промышленного туризма Самарской области был признан одним из лучших в стране и сегодня тиражируется в регионах.

Самарский регион был признан лучшим в четырёх номинациях премии – «Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5 звезд», «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий», «Лучший организатор конференции» и «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации по версии Национального Конгресс-бюро».