В Самаре женщина погибла под колесами автобуса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре женищан-пешеход попала под колеса автобуса. ЧП произошло 26 ноября в 21:40 на улице Мирная в микрорайоне Крутые Ключи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель автобуса Hyundai допустил наезд на 42-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в больницу Семашко. Однако, по словам родственников, пострадавшая скончалась в реанимации. У неё осталось двое детей и внук.

По словам свидетелей, ДТП произошло, когда водитель отвлекся, чтобы принять оплату за проезд. Полицию на место происшествия вызвал сам водитель.