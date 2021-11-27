Убийца педофила попытается смягчить свой приговор в Самаре

В Самаре рассмотрят дело убийцы педофила из Уфы

15 декабря в Самаре в Шестом кассационном суде состоится рассмотрение жалобы на приговор Владимиру Санкину. История жителя Уфы в 2020 году прогремела по всей стране. Мужчину судили за жестокое избиение 54-летнего жителя Уфы, которого уже судили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В этот раз Зайцев привел к себе домой двух детей, один мальчик убежал и привел на помощь Санкина. Тот не рассчитал силы и в результате вероятный педофил скончался.

Суды шли долго, у Владимира Санкина была большая общественная поддержка, но ему все равно дали внушительный срок. 37-летнего уфимца отправили на 8 лет в колонию строгого режима - за убийство. В апреле приговор пересмотрели в Верховном суде и уменьшили срок на два года.

Разговоры о том - герой или преступник Санкин - продолжаются и сейчас. А сам мужчина и его звездный адвокат Шота Горгадзе не оставляют попыток добиться освобождения. Недавно адвокат написал у себя в Фейсбуке, что рассмотрение дела состоится в Самаре 15 декабря. Многие комментаторы отметили, что нельзя держать за решеткой человека, который не имеет преступных умыслов. Другие замечают, что все же Санкин повел себя жестоко. Окончательный вердикт в декабре вынесет суд.