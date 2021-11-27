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Общество27 ноября 2021 17:53

В Самарской области офицер подстрелил солдата-срочника

На офицера завели уголовное дело
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самарской области офицер выстрелил в солдата-срочника

В Самарской области офицер выстрелил в солдата-срочника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области офицер одной из воинских частей выстрелил в солдата-срочника из пневматического ружья. Об этом сообщил юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин.

По словам Латынина, ЧП произошло 26 ноября в воинской части №59292 в поселке Кряж. Солдат вышел на крыльцо медпункта и увидел, как офицер вместе со своим маленьким ребенком стреляют по собакам из пневматического ружья Hatsan. Старший по званию заметил солдата и возмутился внешним видом – срочник был без головного убора. Тогда офицер обматерил солдата и приказал ему уйти. Когда призывник развернулся, офицер выстрелил ему в ногу из ружья.

По словам юриста, сейчас солдат лежит в госпитале. Пуля попала в голеностоп и осталась там. В отношении офицера возбуждено уголовное дело.