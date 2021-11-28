В Самаре нарушителей самоизоляции штрафуют на 40 тысяч рублей

Амбулаторные больные должны соблюдать самоизоляцию дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре больные коронавирусом, которые лечатся на дому, должны неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Представители районных администраций совместно с сотрудниками правоохранительных органов следят за амбулаторными больными и в случае выявленных нарушений режима, накладывают административные штрафы.

Так, в Самарском районе с начала действия режима повышенной готовности было выявлено 26 случаев нарушения самоизоляции. По итогам рассмотрения административных дел в суде, четверым самарцам выписали штрафы. На сегодняшний день в районе амбулаторно лечатся от коронавируса 76 пациентов, за которыми продолжается наблюдение.

Напомним, пациенты, которые лечатся на дому и не соблюдают режим самоизоляции, могут быть привлечены к административной ответственности по п. 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено административное наказание с наложением штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей.