В Самаре возле Кировского рынка водитель на «Вольво» врезался в столб и сгорел заживо

На проспекте Кирова произошла страшная авария, в которой погиб человек. Фото: ГУ МВД по Самарской области

27 ноября 2021 года, в 23:10 около Кировского рынка в Самаре произошло жуткое ДТП, в котором погиб неустановленный водитель автомобиля «Вольво». Иномарка врезалась в фонарный столб, а потом загорелась. В аварии удалось выжить только пассажиру легковушки.

- По предварительным данным, водитель «Вольво» не справился с управлением и врезался в световую опору, после чего машина загорелась. Неустановленный водитель скончался на месте до прибытия медиков, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В страшной аварии удалось выжить пассажиру легковушки. Прибывшие к месту ДТП медики госпитализировали пострадавшего в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личности погибшего и пострадавшего.