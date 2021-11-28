Житель Тольятти нашел на улице банковскую карту и оплатил ей подарок для своей возлюбленной

Ухажеру грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2021 года в полицию Тольятти обратился местный житель, который сообщил о пропаже своей банковской карты и списании с нее более 7 тысяч рублей. Как выяснилось, карту нашел прохожий и решил воспользоваться ей, чтобы оплатить свои покупки.

Сотрудники полиции изучили выписку о движении денежных средств по счету заявителя и выяснили, что покупки производились в нескольких магазинах города. Изучив камеры видеонаблюдения магазинов и опросив сотрудников, удалось установить подозреваемого в краже денежных средств. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что нашел карту на улице и решил воспользоваться ей. Он оплатил товары в продуктовом магазине и купил для своей возлюбленной парфюмерный подарок.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств». Теперь ухажеру грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.