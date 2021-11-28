В Самарской области уничтожили более 127 кг рыбы и раков без ветеринарных документов

Небезопасную продукцию изъяли и уничтожили. Фото: Россельхознадзор

В Самарской области сотрудники Россельхознадзора и ГУ МВД провели профилактический рейд. По результатам проведенного мероприятия была выявлена незаконная реализация биологических водных ресурсов без ветеринарных сопроводительных документов.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям, представители ведомства изъяли более 127 кг нелегальной речной рыбы и раков. Торговец речными ресурсами не имел сопроводительных документов о ветеринарном контроле, поэтому продукция признана не отвечающей требованиям безопасности.

Вся небезопасная изъятая рыба и раки были переданы на уничтожение на основании ФЗ РФ от 2 января 2000 года № 29-ФЗ (ред. от 13 июля 2021 года) «О качестве и безопасности пищевых продуктов».