В Самарской области фура разорвала легковушку на части, погибла 37-летняя женщина

Автомобиль разорвало на две части Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 28 ноября 2021 года, в Самарской области на 906 км трассы М-5 произошла жуткая авария, в которой погибла 37-летняя женщина. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы.

- По предварительным данным, в условиях сильного снегопада женщина-водитель на автомобиле «Джили» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась лоб в лоб в большегруз, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии легковой автомобиль разорвало на части. Женщина погибла на месте ДТП до приезда медиков.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Сотрудники ГИБДД организовали беспрепятственное движение других автомобилей. По факту смертельного ДТП проводится проверка.