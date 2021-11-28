В Самарской области за сутки подтвердилось меньше тысячи случаев заражения коронавирусом

Меньше заболевших, но летальные случаи продолжают фиксировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снижается суточная заболеваемость коронавирусом. Так, по данным на 28 ноября 2021 года, в регионе подтвердилось всего 974 случая заражения за прошедшие сутки. Напомним, в начале ноября этот показатель достигал почти 1800 случаев в день.

С начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 177 981 случай заражения коронавирусом. Из них на сегодняшний день 128 795 пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 989 человек.

Что касается печальной статистики, то, к сожалению, в Самарской области смертность от коронавируса продолжает расти. По данным на 28 ноября 2021 года, в регионе за сутки скончались 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 5 430 летальных случаев.