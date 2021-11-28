В Самаре предприятия задолжали работникам 2,2 миллиона рублей

Работодатели Самарской области недоплатили сотрудникам

В Самаре предприятия задолжали работникам около 2,2 миллионов рублей. Такими сведениями поделились специалисты Самарастата. Они собрали данные с организаций разных сфер деятельности, кроме субъектов малого предпринимательства.

Как объяснили в Самарастате, весь объем задолженности образовался из-за отсутствия собственных средств организаций.

Речь идет о предприятиях сферы растениеводства и животноводства, образовательных, складских, производителях фильмов и видеопрограмм, ТВ-контента, творческой деятельности и научных сотрудниках.

Средняя зарплата в Самарской области составляет 41252 рубля. Долг предприятий перед работниками уменьшился. В августе он составлял более 4,5 млн рублей, в сентябре и октябре чуть больше 2,2 млн рублей.