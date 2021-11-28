В Самаре врачи МСЧ №2 выбежали в халатах и тапочках на улицу, чтобы помочь сбитому машиной ребенку

Такие они, настоящие герои - в белых халатах, босоножках и тапочках! Фото: Подслушано Самара

В пятницу, 26 ноября 2021 года, на улице Краснодонской в Самаре под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик. Очевидцы аварии начали вызывать скорую, но чтобы не терять время, на помощь прибежали врачи МСЧ №2, которая находится неподалеку.

- Врачи педиатрического отделения и заведующая Надежда Ларькина прибежали на место аварии, прихватив с собой медикаменты. Кто-то успел накинуть куртку поверх врачебного халата, а кто-то нес ее в руках, - рассказывают очевидцы.

Пострадавшему мальчику не давали терять сознание и оказывали первую помощь до приезда скорой. По словам медиков, у ребенка множественные переломы, в том числе руки и, возможно ключицы. Те, кто стал свидетелем страшной аварии, рассказали, что школьник от удара подлетел в воздух и перекувыркнулся в полете.

Неравнодушные люди, которые тоже стали свидетелями страшных событий в пятницу на Краснодонской, привезли к месту ДТП маму пострадавшего мальчика. Через некоторое время подъехала бригада скорой помощи и их госпитализировали в больницу.

В социальных сетях разместили пост благодарности врачам, которые оказывали первую помощь ребенку. Несмотря на ноябрьские холода, «герои в белых халатах» примчались на помощь пострадавшему по мокрому снегу в босоножках и тапочках.