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Происшествия29 ноября 2021 4:01

В Самаре женщина фиктивно прописала в своей квартире 120 мигрантов

Местная жительница признала свою вину
Алена ПРОВКИНА
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Подозреваемой грозит лишение свободы

Подозреваемой грозит лишение свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина зарегистрировала в своей квартире на улице Мичурина 120 граждан ближнего зарубежья. Местная жительница не планировала предоставлять мигрантам жилье в многоэтажном доме.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, завершено предварительное расследование уголовного дела. Полицейские предупреждали подозреваемую, но она все равно нарушила закон.

Женщина полностью признала свою вину. За регистрацию она получала деньги. Дело передано в Советский районный суд. Ей может грозить штраф или лишение свободы на срок до 3-х лет по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».