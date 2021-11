В Самаре наградили разработчиков искусственного интеллекта

В Самаре прошел десятый хакатон, всего их будет шестнадцать

В Самаре наградили победителей конкурса технологических решений на базе искусственного интеллекта. Десятый региональный хакатон проходил на стадионе "Солидарность Самара Арена". Участники должны были решить предложенные задачи, используя решения в области ИИ и им успешно удалось это сделать. Поддержал проведение таких хакатонов по всей стране президент Владимир Путин, отметивший, что это направление высоких технологий будет продолжать активно развиваться.

В событии участвовали более 200 человек из 27 регионов России. Они 48 часов решали два кейса. Первый подготовили в минприроде России: нужно было создать модель машинного обучения, чтобы распознавать амурских тигров и дальневосточных леопардов. Вторую задачу представили в минздраве РФ - нужно было на основании массива данных сделать прототип, который может спрогнозировать риски ухудшения здоровья пациентов на стационарном решениии.

Подарки победителям вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Я очень рад, что такое важное событие в сфере IT — технологий проходило у нас. Это, конечно, признание заслуг нашего IT — кластера, его вклада в развитие региона и отдельных отраслей, а значит — и всей страны. Такое событие, уверен, даст новый импульс к развитию IT – кластера в Самарской области. Это кластер, за которым будущее, который находится в фокусе внимании Президента Владимира Владимировича Путина, - подчеркнул губернатор И отметил что решения, разработанные для второй задачи, по медицине, можно уже хоть сегодня внедрять в жизнь - сегодня нет ничего важнее здоровья людей.