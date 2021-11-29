В Самарской области ожидается туман и гололед 29 ноября 2021 года

Видимость 500 метров и менее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 29 ноября местами ожидается туман и гололед. Объявлен желтый уровень опасности. Видимость 500 метров и менее.

По данным синоптиков Приволжской УГМС, самарцев на дорогах – ночью и утром - ожидается гололед 3-6 мм, а на дорогах гололедица. Местами – ночью и днем - видимость в тумане составит менее 500 метров.

Водителям стоит быть осторожнее на дорогах. Не превышать скорость и помнить, что в тумане очертания предметов могут быть размытыми. Пешеходам стоит аккуратнее передвигаться скользящими, как у лыжника, движениями.