В Самарской области Волжский мост и обход Тольятти готовы на 37,8%

Задействовано 248 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области готовность Волжского моста и обхода Тольятти составила 37,8%. Строительство признали самым масштабным за последние годы в регионе.

По данным правительства Самарской области, до конца года строительная готовность составит 43,23%. На совещании оперштаба по строительству также обсудили оставшуюся работы, перенос сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и линий электропередачи.

Проект находится на особом контроле. Уже подготовили 48,46 км автомобильной дороги, что составило 53,3%. Также на совещании обсудили шумозащиту. Власти планируют заменить стекла в домах на остекление, поглощающее звуковые волны.