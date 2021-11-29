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Общество29 ноября 2021 7:22

В Самарской области Волжский мост и обход Тольятти готовы на 37,8%

На объекте работают 1214 человек
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Задействовано 248 единиц техники

Задействовано 248 единиц техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области готовность Волжского моста и обхода Тольятти составила 37,8%. Строительство признали самым масштабным за последние годы в регионе.

По данным правительства Самарской области, до конца года строительная готовность составит 43,23%. На совещании оперштаба по строительству также обсудили оставшуюся работы, перенос сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и линий электропередачи.

Проект находится на особом контроле. Уже подготовили 48,46 км автомобильной дороги, что составило 53,3%. Также на совещании обсудили шумозащиту. Власти планируют заменить стекла в домах на остекление, поглощающее звуковые волны.