В Самарской области 29 ноября 2021 года число выздоровевших превысило количество заболевших COVID-19

Суточный прирост заболевших в Самарской области упал ниже тысячи человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 29 ноября 2021 года. Инфекцию подхватил еще 941 житель региона. Это меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения достигло 178 922.

Самарская область все еще находится на четвертом месте в стране по суточному приросту больных. Аналогичную позицию она занимает и по количеству выздоровевших пациентов. За минувшие сутки закрыли больничный 946 человек. Таким образом, число тех, кто закончил лечение, превысило число заболевших. За все время COVID-19 смог победить 129 741 человек.

Что касается летальных случаев, то умерли еще 29 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Общая смертность с начала пандемии в Самарской области теперь составляет 5 459 человек.